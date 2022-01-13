Українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею шоу "Холостячка", яка веселиться у відпустці, показала свою нову засмагу.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Злата Огневич у всю насолоджується відпусткою, причому у неї практично немає вільного часу через безліч екскурсій і різних маленьких подорожей. Встигає вона трохи приділити часу відпочинку на пляжі, відразу ж показуючи ці моменти в мережі.

В цей раз Злато показала, як повертається з пляжу. Незважаючи на те, що вона сильно обгоріла і її шкіра була червона, а рухатися було важко, вона вирішила прогулятися і не стала відсиджуватися в номері.

Зараз у Огневич щільний графік подорожі по Африці, тому вона встигає лише трохи приділити часу Instagram, розповідаючи про пригоди.

Як відомо, нещодавно Огневич вирушила подорожувати по Африці відразу після свят, не ставши про це говорити заздалегідь. Вона вже встигла не тільки засмагнути, але і побувати на вельми вражаючих екскурсіях. Відвідуючи різні поселення, готелі і водоспади, встигає вона ще й зрідка поніжитися в купальнику.

«У свій ледачий день я згоріла так, що просто жесть. Ой, скучила за своїм номером, по комфорту, зручностей і за смачною їжею. Ось в цей ледачий день, який я собі влаштувала, я і згоріла так, що просто боляче доторкнутися до тіла " - говорить Огневич у новому відео.

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