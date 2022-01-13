Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич во всю наслаждается отпуском, причем у нее практически нет свободного времени из-за множества экскурсий и разных маленьких путешествий. Успевает она немного уделить времени отдыху на пляже, сразу же показывая эти моменты в сети.

В этот раз Злата показала, как возвращается с пляжа. Несмотря на то, что она сильно обгорела и ее кожа была красная, а двигаться было тяжело, она решила прогуляться и не стала отсиживаться в номере.

Сейчас у Огневич плотный график путешествия по Африке, поэтому она успевает лишь немного уделить времени Инстаграму, рассказывая о приключениях.

Как известно, недавно Огневич отправилась путешествовать по Африке сразу после праздников, не став об этом говорить заранее. Она уже успела не только загореть, но и побывать на весьма впечатляющих экскурсиях. Посещая разные поселения, отели и водопады, успевает она еще и изредка понежиться в купальнике.

«В свой ленивый день я сгорела так, что просто жесть. Ой, соскучилась по своему номеру, по комфорту, удобствам и по вкусной еде. Вот в этот ленивый день, который я себе устроила, я и сгорела так, что просто больно притронуться к телу» - говорит Огневич в новом видео.

Ранее сообщалось, Огневич вышла на связь после своего "исчезновения" в Африке и рассказала, что произошло: "Нахожусь на дне..."

Также, "Холостячка" Огневич в Африке решилась показать себя без фильтров: "Забила на все"

Politeka рассказывала, "Холостячка" Огневич показала во всей красе райский отдых на Занзибаре: "Настолько хорошо, что..."