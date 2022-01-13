Як передає Politeka.net, 48-річний Олег Винник поділився в Instagram свіжими кадрами, на яких постав у стильному образі на чорному тлі. Образ вийшов дуже загадковим і мужнім. Особливу увагу привернув хитрий погляд виконавця. Чорний піджак виконавця злився з фоном, що створило незвичайну візуальну ілюзію.
"Впевненою ходою крокуємо в рік тигра", - підписав фото Винник.
У коментарях артисту залишили масу приємних слів. Прихильниці Винника, яких в мережі називають "вовчицями", прийшли в захват від нового фото.
"У рік тигра, витримки, грації і хватки хижака", "Шикарний", "Неймовірний!", "Вірним кроком ви йдете в світ щастя", "О Боже... Дайте швидше вогнегасник", "Гарний як Бог", "Ах, який же ти красень Олежка!", "Ви як завжди просто нереальний красень наш", - пишуть користувачі Мережі.
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