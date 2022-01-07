Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених співачці Таюне, яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, і яка співає у нього на бек-вокалі, опублікували цікаве відео з цією парочкою. У ролику звучить романтична пісня про кольорові сни, а на кадрах можна побачити красуню Таїсію і її покровителя Винника.

У ролику Таюне відображена в різних образах на різних сценах, видно, що вона повністю віддається роботі і співає з душею, і завжди бездоганно виглядає. На деяких кадрах співачку можна помітити з Олегом Винником, який закрутив її в ніжному танці. Вони виглядають, як закохана пара.

У підписі до публікації написали: "Ці сни". А шанувальник не стали мовчати і тут же почали коментувати відео: "Люблю цю пісню відео дуже красиве😍", "Тая. Найкрасивіша жінка. І. Ніжний. Як. Троянда. Спасибі вам величезне за. Класне відео❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Моя квіточка найд найдорожча 💋. ❤️ Сонечко моє відео суперове. ❤️", "Люблю тебе Таюнчик❤️❤️❤️", "Молодець, а пісня просто 😍😍😍😍😍", "Таюне дуже красива", "🔥🔥🔥❤️❤️".

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