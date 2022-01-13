Известный украинский исполнитель и музыкант Олег Винник, который является детективом шоу «Маска», впечатлил стильным видом на свежих фото.

Как передает Politeka.net, 48-летний Олег Винник поделился в Инстаграм свежими кадрами, на которых предстал в стильном виде на черном фоне. Образ получился очень загадочным и мужественным. Особое внимание привлек хитрый взгляд исполнителя. Черный пиджак исполнителя слился с фоном, что создало необычную визуальную иллюзию.

«Уверенной походкой шагаем в год тигра», - подписал фото Винник.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов. Поклонницы Винника, которых в сети называют «волчицами», пришли в восторг от нового фото.

«В год тигра, выдержки, грации и хватки хищника», «Шикарный», «Невероятен!», «Верным шагом вы идете в мир счастья», «О Боже… Дайте скорее огнетушитель», «Красив как Бог», «Ах, какой же ты красавчик Олежка!», «Вы как всегда просто нереальный красавчик наш», - пишут пользователи сети.

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