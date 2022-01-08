Як пише Politeka.net, у себе на сторінці в соціальній мережі Instagram Олег Винник анонсував новий розіграш.
Він пообіцяв, що кожен п'ятий учасник отримає від нього спеціальний подарунок.
" Любі мої, як ви проводите ці Новорічні свята? 😉 Дуже хочу порадувати вас, тому маю намір розіграти 10 презентів.
Кожна п'ята людина, яка поділиться цією публікацією у своїх Stories, відзначить мою сторінку отримає від мене подарунок.
👉 Але зверніть увагу, сторінка має бути відкритою, а з одного аккаунту можна зробити лише одну публікацію.
Нехай щастить» ,- написав музикант.
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На фото Олег Винник постав як завжди в стильному образі "крутого мачо". На ньому був одягнений мерехтливий піджак і чорні джинси.
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