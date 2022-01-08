Відомий український співак Олег Винник під час новорічних свят вирішив порадувати шанувальників і подарувати їм подарунки, але з однією умовою.

Як пише Politeka.net, у себе на сторінці в соціальній мережі Instagram Олег Винник анонсував новий розіграш.

Він пообіцяв, що кожен п'ятий учасник отримає від нього спеціальний подарунок.

" Любі мої, як ви проводите ці Новорічні свята? 😉 Дуже хочу порадувати вас, тому маю намір розіграти 10 презентів.

Кожна п'ята людина, яка поділиться цією публікацією у своїх Stories, відзначить мою сторінку отримає від мене подарунок.

👉 Але зверніть увагу, сторінка має бути відкритою, а з одного аккаунту можна зробити лише одну публікацію.

Нехай щастить» ,- написав музикант.

На фото Олег Винник постав як завжди в стильному образі "крутого мачо". На ньому був одягнений мерехтливий піджак і чорні джинси.

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