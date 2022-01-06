Відомий виконавець Олег Винник опублікував у соцмережі чарівне фото і звернувся до шанувальників з теплим різдвяним привітанням.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак і як його називають "повелитель вовчиць" Олег Винник опублікував на своїй сторінці в Instagram чарівне фото і привітав шанувальників з Різдвом.

На новій фотографії Олег відображений в красивій святковій локації з мерехтливими вогниками. Перед камерою він з'явився в ошатному образі сірому костюмі цікавого крою з темною сорочкою і чарівною посмішкою на обличчі.

У підписі до фотографії Винник залишив тепле різдвяне привітання своїм "вовчицям": "З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнює життя теплом і радістю і зігріває любов'ю ваші серця".

Шанувальники тут же почали вітати кумира у відповідь: "З Різдвом, всього вам самого найкращого", "Спасибі! І Вас з Різдвом!", "Зі святом вас! Дуже сильно люблю вас", "Щасливого Різдва!", "Нехай Вам завжди світить дороговказ. Ви талант, який дуже цінний в наш час", "Спасибі! Фото неймовірне!".

Нагадаємо, Винник несподівано звернувся до своєї "таємної дружини" з чуттєвим посланням: "Нехай твій голос...".

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