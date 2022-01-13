Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Наталія Могилевська поділилася у своєму Instagram знімком з прем'єри новорічного мюзиклу "Нова Снігова Королева", в якому головну роль зіграла Оля Полякова.

На новій фотографії Наташа вразила результатами схуднення, яке вдало підкреслила новим чином. Як видно, співачка позує в коричневій шкіряній спідниці-міді і теплому светрі з широким поясом, який підкреслює талію. Свій образ артистка доповнила стильними босоніжками на підборах. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Могильовський написала: "Оля, я так поспішала до тебе на прем'єру, що послизнулася на ганку свого будинку і зламала каблук! Вітаю моїх друзів з приголомшливою прем'єрою! Сергійко, який же ти молодець, що зміг підняти цей проект! І дуже хочеться вірити, що це перший крок до великого казково-музичного майбутнього України! Оля - ти сама сніжна з королев. Горянський - ти найдобріший з Санта Клаусів! Діма Коляденко - ти найстильніша бабуся в колготках від Гуччі з тих, кого я знаю!".

Нагадаємо, Могилевська показала, як "знущається" над своїм улюбленцем: "Час зателефонувати в службу порятунку тварин".

Як повідомляла Politeka, Могилевська поділилася своїм захопленням, з'явившись із загадковим чоловіком: "Це сталося!".

Також Politeka писала, що Могилевська в шкіряній спідниці перед ялинкою захопила кадрами: "Ви найкраща".