Як передає Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде опублікувала фото, зроблене після походу в салон краси. Як відомо, артистка дуже любить експериментувати з образом. Цього разу вона зробила собі кілька яскравих червоних пасом, які ідеально гармоніювали з її темним волоссям.
"Мені подобається мій новий колір", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу компліментів і теплих слів.
"Дуже симпатична", "Без сну від твоєї краси", "Красуня", "Королева", "Ну прям моя майбутня дружина", "колір бомба", "Малишка-Крутишка", "Шикарна дівчина, ах", "Ну прям чистий Амор!",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Мішель Андраде є однією з підопічних Потапа. Останнім часом зірка зосередилася на кар'єрі телеведучої. Артистку взяли в шоу "Орел і решка", з якого вийшло багато відомих зірок.
Нагадаємо, що Мішель Андраде поділилася секретами з українцями:"Здаю вам улюбленців".
Раніше Politeka повідомляла, Андраде влаштувала модний показ в примірювальній:"завжди їх не любила".
Також Politeka розповідала, що Андраде з'явилася в несподіваній компанії: "вриваємося в цей тиждень...".