Українська співачка, нова ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде заінтригувала новими нарядами під час примірки.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде вирішила влаштувати оригінальну примірку нарядів і зацікавила відразу декількома образами. Як відомо, зазвичай Мішель показує в соціальній мережі Instagram на яскравих фото вже готові образи.

Цього разу сама співачка і телеведуча помітила, що зазвичай вона подобоного роду розваги не сильно любить, але іноді може подуріти під час примірки нових нарядів. Цього разу вона воліла вибрати вуличний і зручний стиль: вільні штани, топи яскравих відтінків, міні-спідниці і теплі кофти.

Як можна помітити, на стрункій фігурі Мішель все виглядало дуже вдало:

"Примірки...завжди їх не любила. Мені вони завжди давалися з великою вагою. Зате можна щось дивитися для себе цікаве і вже не треба на шопінг» - пише Мішель.

Також Мішель опублікувала фото, на якому позувала поруч з Сантою. Правда, переодягнений чоловік був більше схожий на персонажа з фільму «Поганий Санта». Він розвалився на помості, демонструючи яскраві червоні кросівки.

Сама Мішель була одягнена в теплий велюровий костюм. Вона виглядала щасливою і натхненною.

«Вриваємося в цей тиждень з прекрасним і святковим настроєм! Погнали!",- підписала фото співачка.

Нагадаємо, що Мішель Андраде поділилася своїми секретиками з українцями:"Здаю вам улюбленців".

Як повідомляла Politeka, Андраде показала своїх родичів, з якими давно не бачилася: "у моєму серці назавжди".

Також Politeka писала, що Андраде блиснула фігурою на яхті в білому купальнику: "красуня, вау".