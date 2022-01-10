Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде опублікувала фото, на якому позувала поруч з Сантою. Правда, переодягнений чоловік був більше схожий на персонажа з фільму «Поганий Санта». Він розвалився на помості, демонструючи яскраві червоні кросівки.
Сама Мішель була одягнена в теплий велюровий костюм. Вона виглядала щасливою і натхненною.
"Вриваємося в цей тиждень з прекрасним і святковим настроєм! Погнали!",- підписала фото співачка.
У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.
"Еее!!!! Всіх роздягнемо! Одягнемо в купальники і відправимо у відпустку!", "Вогонь", «Яка ти мила», "Супер", "Що це за мужик з тобою? На Санту не схожий", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Мішель Андраде є однією із зірок продюсерського центру Мозги, яким займається Потап та Ірина Горова.
Нагадаємо, що Мішель Андраде поділилася своїми секретиками з українцями:"Здаю вам улюбленців".
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