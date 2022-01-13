Как передает Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде опубликовала фото, сделанное после похода в салон красоты. Как известно, артистка очень любит экспериментировать с образом. В этот раз она сделала себе несколько ярких красных прядей, которые идеально гармонировали с ее темными волосами.

«Мне нравится мой новый цвет», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов и теплых слов.

«Очень симпатичная», «Без сна от твоей красоты», «Красотка», «Королева», «Ну прям моя будущая жена», «Цвет бомба», «Малышка-Крутышка», «Шикарная девушка, ах», «Ну прям чистый Амор!)», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Мишель Андраде является одной из подопечных Потапа. В последнее время звезда сосредоточилась на карьере телеведущей. Артистку взяли в шоу «Орел и решка», из которого вышло много известных звезд.

Напомним, что Мишель Андраде поделилась своими секретами с поклонниками: "Сдаю вам...".

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