Как передает Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде опубликовала фото, сделанное после похода в салон красоты. Как известно, артистка очень любит экспериментировать с образом. В этот раз она сделала себе несколько ярких красных прядей, которые идеально гармонировали с ее темными волосами.
«Мне нравится мой новый цвет», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу комплиментов и теплых слов.
«Очень симпатичная», «Без сна от твоей красоты», «Красотка», «Королева», «Ну прям моя будущая жена», «Цвет бомба», «Малышка-Крутышка», «Шикарная девушка, ах», «Ну прям чистый Амор!)», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Мишель Андраде является одной из подопечных Потапа. В последнее время звезда сосредоточилась на карьере телеведущей. Артистку взяли в шоу «Орел и решка», из которого вышло много известных звезд.
Напомним, что Мишель Андраде поделилась своими секретами с поклонниками: "Сдаю вам...".
Ранее Politeka сообщала, Андраде впечатлила модным показом в примерочной: "Всегда их не любила".
Также Politeka рассказывала, что Андраде появилась в неожиданной компании, очаровав образом: «Врываемся в эту неделю…».