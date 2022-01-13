Як пише Politeka.net, Лілія Яма поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Останні роки вона з чоловіком і сином Леоном літає відпочивати в США, де сімейство Ям дружно проводить час в сонячному Майамі. Втім, як з'ясувалося, там вони розважаються не одні.
Так, у новому пості Лілія розповіла, що вони регулярно зустрічаються на відпочинку зі своїми кумами-ведучим Анатолієм Анатоличем і його дружиною Юлією Бойко.
"У нас вже традиція-щороку в січні зустрічатися з нашими улюбленими кумами в Майамі. Атмосфера Wynwood завжди надихає, тут багато виставок сучасного мистецтва, галерей, та й в принципі кожна вулиця цього району є арт-об'єктом", - розповіла дружина Ями.
Вона додала що два сімейства люблять просто прогулюватися Разом по мальовничому району і розглядати його пам'ятки.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
"Можуть закритися школи": європейську країну, в якій багато українців, охопив масштабний бунт
Сопонару з "Жіночого кварталу" в купальнику влаштувала сміливу фотосесію на пляжі: "Райська насолода"
Дочка Олі Фреймут потрапила в неприємності за кордоном, з'явилися подробиці: "Це треш..."
Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" заговорив про вагітність Могилевської: "Таке краще..."
"Ми просто годинами гуляємо всією сім'єю по вулицях Wynwood, а потім обов'язково насолоджуємося шматочком улюбленої піци з трюфельним маслом", - додала Лілія.
Вона також опублікувала кілька знімків їх великої і дружної компанії. У Анатолія Анатоліча і його дружини троє дітей і, судячи з усього, старші дівчатка непогано ладнають з сином Ями Леоном.
Нагадаємо, Яма, Каменських і Монатік розлютили українців кадрами з відпочинку.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" захопився екстримом на відпочинку в Майямі.
Також Politeka писала, що Еллерт, Монатік, Осадча, Дантес та інші вразили новою зовнішністю Влада Ями.