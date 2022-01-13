Дружина знаменитого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями показала, як вони відпочивають у Штатах з родиною іншого відомого українця.

Як пише Politeka.net, Лілія Яма поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Останні роки вона з чоловіком і сином Леоном літає відпочивати в США, де сімейство Ям дружно проводить час в сонячному Майамі. Втім, як з'ясувалося, там вони розважаються не одні.

Так, у новому пості Лілія розповіла, що вони регулярно зустрічаються на відпочинку зі своїми кумами-ведучим Анатолієм Анатоличем і його дружиною Юлією Бойко.

"У нас вже традиція-щороку в січні зустрічатися з нашими улюбленими кумами в Майамі. Атмосфера Wynwood завжди надихає, тут багато виставок сучасного мистецтва, галерей, та й в принципі кожна вулиця цього району є арт-об'єктом", - розповіла дружина Ями.

Вона додала що два сімейства люблять просто прогулюватися Разом по мальовничому району і розглядати його пам'ятки.

"Ми просто годинами гуляємо всією сім'єю по вулицях Wynwood, а потім обов'язково насолоджуємося шматочком улюбленої піци з трюфельним маслом", - додала Лілія.

Вона також опублікувала кілька знімків їх великої і дружної компанії. У Анатолія Анатоліча і його дружини троє дітей і, судячи з усього, старші дівчатка непогано ладнають з сином Ями Леоном.

Нагадаємо, Яма, Каменських і Монатік розлютили українців кадрами з відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" захопився екстримом на відпочинку в Майямі.

Також Politeka писала, що Еллерт, Монатік, Осадча, Дантес та інші вразили новою зовнішністю Влада Ями.