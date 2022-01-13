Жена знаменитого украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Влада Ямы показала, как они отдыхают в Штатах с семьей другого известного украинца.

Как пишет Politeka.net, Лилия Яма поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Последние годы она с мужем и сыном Леоном летает отдыхать в США, где семейство Ям дружно проводит время в солнечном Майами. Впрочем, как выяснилось, там они развлекаются не одни.

Так, в новом посте Лилия рассказала, что они регулярно встречаются на отдыхе со своими кумовьями – ведущим Анатолием Анатоличем и его женой Юлией Бойко.

«У нас уже традиция - каждый год в январе встречаться с нашими любимыми кумовьями в Майами. Атмосфера Wynwood всегда вдохновляет, здесь много выставок современного искусства, галерей, да и в принципе каждая улица этого района является арт-обьектом», - рассказала жена Ямы.

Она добавила что два семейства любят просто прогуливаться вместе по живописному району и рассматривать его достопримечательности.

«Мы просто часами гуляем всей семьей по улицам Wynwood, а потом обязательно наслаждаемся кусочком любимой пиццы с трюфельным маслом», - добавила Лилия.

Она также опубликовала несколько снимков их большой и дружной компании. У Анатолия Анатолича и его жены трое детей и, судя по всему, старшие девочки неплохо ладят с сыном Ямы Леоном.

Напомним, Яма, Каменских и Монатик разозлили украинцев кадрами с отдыха.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из «Танців з зірками» увлекся экстримом на отдыхе в Майями.

Также Politeka писала, что Эллерт, Монатик, Осадчая, Дантес и другие впечатлились новой внешностью Влада Ямы.