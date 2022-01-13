Як пише Politeka.net, дівчина опублікувала у своєму Instagram нове фото. Тільки нещодавно Даша повернулася в Україну зі своєї поїздки в сонячний Дубай. У сторіз вона показувала, як була шокована засніженим Києвом і мінусовими температурами.
Мабуть, така погода змусила Ульянову віддатися спогадам про відпустку. Вона показала фото, на якому позувала на тлі Дубайського пейзажу. Так, на знімку можна було побачити море, пішохідний міст і хмарочоси.
Сама Ульянова була одягнена в просту чорну футболку, чорно-білі легінси і кросівки. Дівчина позувала для знімка зі щасливою посмішкою на обличчі.
"Думками у відпустці", - підписала фото Ульянова.
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Її передплатники тут же відреагували.
"Богиня", "Королева...спорту!", "Нічого не зрозуміла вона Зараз в Дубаї або на Україні?", "Красуня", "добре що Ваш чоловік купує вам брендові речі, але може треба трішки навчиться їх поєднувати?",- писали люди.
Нагадаємо, схудла переможниця "Холостяка" Ульянова блиснула кільцем зі значним каменем.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова козирнула розкішним відпочинком в Дубаї.
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