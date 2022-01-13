Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк», блогерша и бывшая гимнастка Даша Ульянова после возвращения в Украину вспомнила о том, как было хорошо на отдыхе.

Как пишет Politeka.net, девушка опубликовала в своем Инстаграм новое фото. Только недавно Даша вернулась в Украину из своей поездки в солнечный Дубай. В сториз она показывала, как была шокирована заснеженным Киевом и минусовыми температурами.

Видимо, такая погода заставила Ульянову предаться воспоминаниям об отпуске. Она показала фото, на котором позировала на фоне дубайского пейзажа. Так, на снимке можно было увидеть море, пешеходный мост и небоскребы.

Сама Ульянова была одета в простую черную футболку, черно-белые леггинсы и кроссовки. Девушка позировала для снимка со счастливой улыбкой на лице.

«Мыслями в отпуске», - подписала фото Ульянова.

Ее подписчики тут же отреагировали.

«Богиня», «Королева…спорта!», «Ничего не поняла она сейчас в Дубае или на Украине?», «Красотка», «Хорошо что Ваш мужчина покупает Вам брендовые вещи, но может надо чуточку научится их сочетать?», - писали люди.

Напомним, похудевшая победительница "Холостяка" Ульянова блеснула кольцом с внушительным камнем.

Как сообщала Politeka, победительница «Холостяка» Ульянова козырнула роскошным отдыхом в Дубае.

Также Politeka писала, что победительница «Холостяка» Ульянова устроила переполох в ресторане, разбив посуду.