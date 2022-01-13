Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників яскравими кадрами з атмосферного українського свята Маланки. Руслана вирішила провести вечір перед Старим Новим роком зі своїми рідними, відправившись щедрувати в компанії інших знайомих.
"Тато каже, що у нас в селі на Маланки часом таке творилося, що "хоч ховайся"... Все було дуже театралізовано і дуже весело. Всі були в костюмах, згідно зі своїми персонажами... Ходили від будинку до будинку. Приносили радість і побажання щастя і добра", - поділилася співачка з шанувальниками.
Вона показала знімки, на яких вони з батьками позували поруч з іншими щедровниками, частина з яких були в традиційних костюмах.
"Для мене було неймовірною радістю сьогодні зануритися в ту атмосферу Маланки завдяки нашим гостям-щедрівникам. Від нашої ж сім'ї бажаємо всім щастя, здоров'я, з цим святим вечором, щоб ми в щасті і здоров'ї ці свята провели і наступних дочекалися", - звернулася до українців Руслана.
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