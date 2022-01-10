Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана, обратилась к украинцам, которые откликнулись на ее призыв прийти и поблагодарила их.

Певица Руслана много занимается творчеством, и часто принимает участие в разных проектах, пишет Politeka.net. В этот раз артистка рассказала об украинцах, которые откликнулись и пришли на Софийскую площадь в Киеве.

"Явное и сон. Тайна и рассказ. Современность и традиция. Колыбельная и Коляда. Все это ярко переплетается в нашем музыкальном фильме "Рождественский Сон"...

Но при этом все ключевые персонажи – это люди, простые украинцы. Каждый из вас, кто, откликнулся на призыв поучаствовать в съемках фильма, прийти на Софийскую площадь, поделиться тем, как он празднует Рождество и вместе заколядовать, объединив голоса, чтобы все услышали, что пришли колядники! ✨", - написала певица.

За три часа публикация собрала более 600 лайков и немного комментариев.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️", "Это 👏👏👏🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", "👏💓🌟🎶❄⛄🌹", - написали пользователи Сети.

Отметим, в недавних постах Руслана рассказала, что видела сон в рождественскую ночь, который и стал основой для ее фильма.

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