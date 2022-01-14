Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відомий шеф-кухар, ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який 14 січня святкує 50-ти річчя, поділився відео-привітанням із Днем народження, яке йому записали українські зірки.

Так, Ектора привітали його колеги по шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський, а також Настя Каменських, діва Монро, Григорій та Христина Решетники, Наталія Могилевська, Марина Боржемська, Аніта Луценко, Даша Тригубова, Іраклі Макацарія, Сергій Притула, Ксенія Мішина, Амадор Лопес, Даніель Салем та інші.

"Красивий, зараза, як грецький бог", - сказала Мартиновська.

"Найсмачніший чоловік України", - додала Могилевська.

"Щоб ти завжди був таким енергійним, таким позитивним", - привітав Макацарія.

"Міцного здоров'я, щоб ти і далі залишався таким магнітом. Щоб в очах в тебе було "фуего" і щоб було "муерте" всім, хто проти тебе", - побажав Сергій Притула.

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