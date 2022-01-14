Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известный шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который 14 января празднует 50-ти летие, поделился видео-поздравлением с Днем рождения, которое ему записали украинские звезды.

Так, Эктора поздравили его коллеги по шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, а также Настя Каменских, дива Монро, Григорий и Кристина Решетники, Наталья Могилевская, Марина Боржемська, Анита Луценко, Даша Тригубова, Иракли Макацария, Сергей Притула, Ксения Мишина, Амадор Лопес, Даниэль Салем и другие.

"Красивый, зараза, как греческий бог", - сказала Мартыновская.

"Самый вкусный человек Украины", - добавила Могилевская.

"Чтобы ты всегда был таким энергичным, таким позитивным", - поздравил Макацария.

"Крепкого здоровья, чтобы ты и дальше оставался таким магнитом. Чтобы в глазах у тебя было "фуэго" и чтобы было "муэрте" всем, кто против тебя", - пожелал Сергей Притула.

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