Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво витратив весь день на пошуки машини. Він хотів купити собі електрокар, але в салонах з автомобілями вийшла якась заминка з тими моделями, які він хотів.
Після невдалих поїздок по салонах втомлений Ектор записав відеозвернення до шанувальників, розповівши про те, наскільки сильно він вимотаний.
«Я дуже голодний зараз і хочу зараз влаштувати собі релакс», - зізнався Хіменес-Браво.
Пізніше він засвітив на відео величезний шматок "Наполеона", який поливав згущеним молоком. Виглядав ресторатор втомленим, але дуже щасливим. Після смачної вечері він поспішив в аеропорт на літак до Києва.
"Дієта сьогодні на паузі", - коротко підписав відео шоумен.
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Відзначимо, що Ектор Хіменес-Браво дуже активно займається спортом і стежить за своїм харчуванням. За словами ресторатора, спорт допоміг йому почати життя заново.
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