Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф". Також, у себе в блозі він ділиться незвичайними кулінарними рецептами.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво висловився, що думає про такі страви української кухні як: борщ і голубці.

"У нас є борщ. О, чесно, я дуже-дуже люблю борщ. Коли я їм борщ, я не додаю багато сметани. Що я хочу сказати, тут в українських ресторанах не знають, як готувати борщ. Хороший борщ тільки домашній", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

"Голубці я дуже-дуже люблю. Чесно, це одна з моїх найулюбленіших страв. У Канаді, у французькій провінції, їдять теж одне блюдо, воно дуже схоже, але всередині немає рису, є тільки м'ясо. Я дуже люблю українську версію голубців тому що в них є трохи рису, є м'ясо, дуже хороший смак", - висловився шеф-кухар.

"І в цілому, українську кухню я дуже люблю", - заявив Хіменес-Браво.

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