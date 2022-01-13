Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво не тільки зірка проекту "Майстер Шеф", а й успішний український і канадський бізнесмен. Також знаменитість веде Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На новому фото Хіменес-Браво показала себе в стильному костюмі.

"Ідеальна щедра кутя. Топ 3 рецепта (+1 бонусний), - написав зірка на кадрі.

"ЩЕДРИЙ ВЕЧІР-ДОБРИЙ ВЕЧІР!

Зі Старим Новим роком, дорогі українці!

Хоча російською правильно говорити "кутя" - мені теж більше подобається "кутя"»

Якось по-нашому)

Насправді, можете варити кашу з чим завгодно, додавати туди все, що ваша душа хоче.

Але я вам зібрав ідеальні, доведені до смаку рецепти-спеціально кілька штук, щоб вибір був не таким спокушає. І на крайній випадок можна було приготувати все відразу", - написав Хіменес-Браво і додав рецепти на скронях.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Перловка фууу, а пшенична смакота", "а ось кокос і лікер - це вже цікаво)", "спасибі Ектор за хороші рецепти, дуже люблю пшеничну", "дорогий Ектор і вас з наступаючим Старим Новим роком! Здоров'я, щастя, любові, успіхів і щастя".

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