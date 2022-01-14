Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український кулінарний експерт, шеф-кухар та переможець одного із сезонів шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко, який з ініціативи Олени Зеленської спільно з експертами МОЗ розробив нову систему харчування у школах, відреагував на критику нового меню для дітей.

Так, Євген Клопотенко подякував за критику, адже вважає, що голос людей - рушійна сила змін.

"І якщо за два роки всі негативні коментарі зникнуть, то значить, що шкільним харчуванням можна більше не займатися. А поки ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природньо, що воно скрипить, ламається, сипиться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово", - каже шеф-кухар.

Також Клопотенко повідомив, що вони проаналізували критику і приймуть міри.

"1. Будемо навчати кухарів

2. Будемо навчати людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми.

3. Будемо навчати українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки (це жарт).

4. Будемо розповідати про основи здорового харчування", - повідомив Клопотенко.

Нагадаємо, що відповідно до системи, запропонованої МОЗ та Євгеном Клопотенком, для учнів мають зменшити кількість хліба, солі та цукру, а натомість збільшити кількість овочів, м’яса та риби. Євген Клопотенко та команда CultFood розробила також рекомендовані рецепти, які затвердили МОЗ та ДПСС, а школи отримали вибір: вигадувати свої меню чи готувати за рекомендованими.

Однак нова система харчування викликала гнів як у батьків, так і у працівників закладів освіти. Вони скаржаться на невдале втілення меню в життя, високі ціни та відсутність потрібної техніки. Зауважимо, що вже навіть є зареєстрована петиція на відміну нового меню у садочках від Євгена Клопотенка. Натомість шеф-кухар зазначив, що меню для садочків він ще не розробляв.

"На закінчення. Я знаю, що ця тема болить. І болить вона сильно, бо це діти. Тому кожний коментар я розумію, маю ті самі емоції і крок за кроком впроваджую майбутнє у ті умови, що є зараз", - сказав Євген.

Раніше Politeka повідомляла, що "Мастер Шеф" Клопотенко розповів українцям, що робити, якщо дітям не подобається нове меню в школах: "Ви можете...".

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