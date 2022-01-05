Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко, розповів цікаву історію про страви, яка сталася з ним грудні.

Євген Клопотенко намагається здивувати українцями стравами, а також життєвими історіями, які він розміщує в Instagram, пише Politeka.net.

У новому пості в соцмережі ресторатор поділився, як у грудні йому розповіли про виставку із зображенням традиційних українських страв на Різдво, серед яких був борщ. Пізніше команда шеф-кухаря звернулася до всіх художників, записала їх рецепти і пропрацювала. Таким чином українцям вирішили нагадати про їхні традиції, і тепер вони можуть самі приготувати такі важливі для культури страви.

"Давайте 2022 присвятимо дослідженням нашої культури. Пробуємо, обмірковуємо і вирішуємо (кожен для себе), чи нести певні елементи культури з собою в майбутнє", - написав Євген Клопотенко.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Неймовірно красиво!!! Прекрасні рецепти! Прекрасна ідея і її втілення!", "А я люблю пончики з рожевим варенням 😍 то любов з дитинства", "а у нас, на вечерю готують голубці з тертою картоплею", - написали користувачі Мережі.

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