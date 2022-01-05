Євген Клопотенко намагається здивувати українцями стравами, а також життєвими історіями, які він розміщує в Instagram, пише Politeka.net.
У новому пості в соцмережі ресторатор поділився, як у грудні йому розповіли про виставку із зображенням традиційних українських страв на Різдво, серед яких був борщ. Пізніше команда шеф-кухаря звернулася до всіх художників, записала їх рецепти і пропрацювала. Таким чином українцям вирішили нагадати про їхні традиції, і тепер вони можуть самі приготувати такі важливі для культури страви.
"Давайте 2022 присвятимо дослідженням нашої культури. Пробуємо, обмірковуємо і вирішуємо (кожен для себе), чи нести певні елементи культури з собою в майбутнє", - написав Євген Клопотенко.
За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
"Це просто маразм": українці просять Квартал 95 більше не знімати "Сватів" після 7-го сезону
"Кожному своє": Данилко в образі Сердючки зухвало відповів на звинувачення
Маша Єфросиніна розповіла, як Полякова поводиться при вимкнених камерах: "Наша королева..."
Дружина продюсера "Квартал 95" спокусливо прогнулася в кріслі і виставила фігуру напоказ: "Посміхайтеся!"
"Неймовірно красиво!!! Прекрасні рецепти! Прекрасна ідея і її втілення!", "А я люблю пончики з рожевим варенням 😍 то любов з дитинства", "а у нас, на вечерю готують голубці з тертою картоплею", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що "Майстер Шеф" Клопотенко полетів з України в пошуках сала за кордоном
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поскаржився українцям на проблему в Києві
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко приголомшив одкровенням про вигорання