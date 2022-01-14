Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский кулинарный эксперт, шеф-повар и победитель одного из сезонов шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который по инициативе Елены Зеленской совместно с экспертами Минздрава разработал новую систему питания в школах, отреагировал на критику нового меню для детей.

Так, Евгений Клопотенко поблагодарил за критику, ведь считает, что голос людей - движущая сила перемен.

"И если за два года все негативные комментарии исчезнут, то значит, что школьным питанием можно больше не заниматься. А пока мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И это естественно, что оно скрипит, ломается, сипиться и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурсов, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно",-говорит шеф-повар.

Также Клопотенко сообщил, что они проанализировали критику и примут меры.

"1. Будем обучать поваров

2. Будем обучать людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы.

3. Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка).

4. Будем рассказывать об основах здорового питания", - сообщил Клопотенко.

Напомним, что в соответствии с системой, предложенной Минздравом и Евгением Клопотенко, для учащихся должны уменьшить количество хлеба, соли и сахара, а вместо этого увеличить количество овощей, мяса и рыбы. Евгений Клопотенко и команда CultFood разработала также рекомендуемые рецепты, которые утвердили МОЗ и ДПСС, а школы получили выбор: придумывать свои меню или готовить по рекомендованным.

Однако новая система питания вызвала гнев как у родителей, так и у работников учебных заведений. Они жалуются на неудачное воплощение меню в жизнь, высокие цены и отсутствие нужной техники. Заметим, что уже даже есть зарегистрированная петиция в отличие нового меню в садиках от Евгения Клопотенка. Зато шеф-повар отметил, что меню для садиков он еще не разрабатывал.

"В заключение. Я знаю, что эта тема болит. И болит она сильно, потому что это дети. Поэтому каждый комментарий я понимаю, имею те же эмоции и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас", - сказал Евгений.

Ранее Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал украинцам, что делать, если детям не нравится новое меню в школах: "Вы можете...".

Напомним, что "Мастер Шеф" Клопотенко напомнил об украинских традициях на Рождество: Нневероятно красиво!"

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