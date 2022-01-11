Український ресторатор і переможець одного з сезонів шоу «Майстер Шеф» Євген Клопотенко розповів українцям, що робити, якщо їх дітям не подобається нова їжа в шкільних їдальнях, приготована за його меню.

З цього року українські школи перейдуть на нову систему харчування. Перед нею стояла мета скоротити кількість хліба, солі і цукру в раціоні дітей, додавши в нього більше овочів, фруктів і м'яса. Рецептуру для шкіл розробив Клопотенко разом зі своєю командою.

"І ось ваші діти повернулися після канікул в школу, там в їдальнях є їжа, але вам щось не подобається. Інструкція, як ви можете зрозуміти і проконтролювати, наскільки все чесно - в галереї, Дивіться наступні фото", - звернувся до українців Клопотенко напередодні можливих скарг.

По-перше шеф-кухар порадив батькам вивчити норми харчування. Він також уточнив, що, згідно з правилами, шкільні їдальні не повинні відразу повністю відмовлятися від солі і цукру: обмеження їх кількості має відбуватися поступово.

Клопотенко також порадив батькам перевірити меню, і якщо в ньому є невідповідності з офіційним, повідомити про це адміністрації школи.

"Але навіть за всіх цих обставин Я розумію, що деякі кухарі мають недостатню кваліфікацію. Тому в лютому-березні моя команда разом з україно-швейцарським проектом Діємо для Здоров'я запустять в обласних центрах офлайн-тренінги для кухарів", - підсумував Клопотенко.

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