З цього року українські школи перейдуть на нову систему харчування. Перед нею стояла мета скоротити кількість хліба, солі і цукру в раціоні дітей, додавши в нього більше овочів, фруктів і м'яса. Рецептуру для шкіл розробив Клопотенко разом зі своєю командою.
"І ось ваші діти повернулися після канікул в школу, там в їдальнях є їжа, але вам щось не подобається. Інструкція, як ви можете зрозуміти і проконтролювати, наскільки все чесно - в галереї, Дивіться наступні фото", - звернувся до українців Клопотенко напередодні можливих скарг.
По-перше шеф-кухар порадив батькам вивчити норми харчування. Він також уточнив, що, згідно з правилами, шкільні їдальні не повинні відразу повністю відмовлятися від солі і цукру: обмеження їх кількості має відбуватися поступово.
Клопотенко також порадив батькам перевірити меню, і якщо в ньому є невідповідності з офіційним, повідомити про це адміністрації школи.
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"Але навіть за всіх цих обставин Я розумію, що деякі кухарі мають недостатню кваліфікацію. Тому в лютому-березні моя команда разом з україно-швейцарським проектом Діємо для Здоров'я запустять в обласних центрах офлайн-тренінги для кухарів", - підсумував Клопотенко.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко нагадав про українські традиції на Різдво.
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