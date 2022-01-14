20-річна українська виконавиця Еліна Іващенко, яка заспівала в дуеті з Олегом Винником пісню "Діаманти", показала шанувальникам свою фігуру.

Як повідомляє Politeka.net, 20-річна українська співачка, фаворитка Олега Винника Еліна Іващенко, яка стала переможницею вокального талант-шоу "Голос. Діти", вокального проєкту "X-Фактор" та "Чорноморські ігри 2018", у своєму Instagram розповіла шанувальникам, що збирається худнути.

Дівчина зазначила, що після новорічних свят набрала декілька зайвих кілограмів і збирається їх позбутися. Іващенко зауважила, що колись вона вже худла і головною мотивацією була участь в одному із проєктів.

Співачка показала, як виглядала до того як схуднути.

"Колись я виглядала ось так. І зараз, дивлячись на ці фото, у мене виникає емоція сорому і, можливо, стида за те, що вчасно не підняла свою ж*пу і не зробила з себе ось таку цукерочку", - написала Іващенко та показала себе у червоному купальнику після схуднення.

"І то це була не межа. Але в той момент я здалася і почала наїдати скинуті кілограми", - сказала Еліна.

Виконавиця зауважила, що потім швидко набрала скинуті кілограми і зараз знову бере себе в руки.

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