20-летняя украинская исполнительница Элина Иващенко, которая спела в дуэте с Олегом Винником песню "Диаманты", показала поклонникам свою фигуру.

Как сообщает Politeka.net, 20-летняя украинская певица, фаворитка Олега Винника Элина Иващенко, которая стала победительницей вокального талант-шоу "Голос.Діти", вокального проекта "X-Фактор" и "Черноморские игры 2018", в своем Instagram рассказала поклонникам, что собирается худеть.

Девушка отметила, что после новогодних праздников набрала несколько лишних килограммов и собирается от них избавиться. Иващенко заметила, что когда-то она уже худела и главной мотивацией было участие в одном из проектов.

Певица показала, как выглядела до того как похудеть.

"Когда-то я выглядела вот так. И сейчас, глядя на эти фото, у меня возникает эмоция стеснения и, возможно, стыда за то, что вовремя не подняла свою ж*пу и не сделала из себя вот такую конфетку", - написала Иващенко и показала себя в красном купальнике после похудения.

"И это был не предел. Но в тот момент я сдалась и начала наедать сброшенные килограммы", - сказала Элина.

Исполнительница заметила, что потом быстро набрала сброшенные килограммы и сейчас снова берет себя в руки.

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