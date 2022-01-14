Как сообщает Politeka.net, 20-летняя украинская певица, фаворитка Олега Винника Элина Иващенко, которая стала победительницей вокального талант-шоу "Голос.Діти", вокального проекта "X-Фактор" и "Черноморские игры 2018", в своем Instagram рассказала поклонникам, что собирается худеть.
Девушка отметила, что после новогодних праздников набрала несколько лишних килограммов и собирается от них избавиться. Иващенко заметила, что когда-то она уже худела и главной мотивацией было участие в одном из проектов.
Певица показала, как выглядела до того как похудеть.
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"Когда-то я выглядела вот так. И сейчас, глядя на эти фото, у меня возникает эмоция стеснения и, возможно, стыда за то, что вовремя не подняла свою ж*пу и не сделала из себя вот такую конфетку", - написала Иващенко и показала себя в красном купальнике после похудения.
"И это был не предел. Но в тот момент я сдалась и начала наедать сброшенные килограммы", - сказала Элина.
Исполнительница заметила, что потом быстро набрала сброшенные килограммы и сейчас снова берет себя в руки.
Ранее Politeka сообщала, что партнерша Олега Винника написала заявление в полицию на свою обидчицу: "тебе это так с рук не сойдет".
Напомним, что фаворитка Олега Винника показала себя после неудачного эксперимента с внешностью: "У меня истерика...".
Также Politeka писала, что юная фаворитка Олега Винника, выйдя на связь, рассказала об испытаниях: "Принимала обезболивающие".