Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, яка оскандалилася своїм дуетом з Філіпом Кіркоровим і виступами в Росії, не перестає дивувати публіку своїми яскравими витівками. зірка активно веде свій Instagram, де ділиться з фанатами подробицями свого життя. А нещодавно вона в сторіс відповіла на каверзне питання від когось із шанувальників.

"Що важливіше - любов або гроші?", - таке питання поставили Анні. І вона на нього вельми оригінально відповіла.

"Важливо все. Чомусь нас вчать, що завжди потрібно між чимось вибирати, не ведіться на цю установку. Можна завжди, все і відразу", - заявила MARUV.

Відзначимо, що свою відповідь артистка супроводила відвертим фото у своєму стилі. На знімку вона постала у всій красі - на ній вузьке чорне плаття, яке підкреслило фігуру, і стильна темна капелюшок з вуаллю. Доповнюють образ масивні сережки і яскравий макіяж з пронизливим поглядом.

Нагадаємо, MARUV емоційно відповіла на критику її оновленого іміджу: "Якщо ви не можете це приймати...".

Як повідомляла Politeka, MARUV похвалилася ефектною обновкою, згадавши радянський фільм: "Я б такі не взяла!".

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