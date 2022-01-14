Как сообщает Politeka.net, известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), часто получает много негатива в сети из-за своего вызывающего и грубого поведения, а также довольно неприличных нарядов. Для популярности Корсун выбрала довольно неоднозначный стиль - латексные и кожаные костюмы, обувь на огромных каблуках и множество ремней или шипов.

В этот раз Корсун ответила на самые разные вопросы фанатов, а также и на определенную критику: «Твой образ с 2018 года сильно изменился не в ту сторону».

«Если вы не можете это принимать – просто не смотрите, или наслаждайтесь ранним творчеством. Образ у меня всегда будет меняться, кому-то будет нравиться, а кому-то нет. Потому что я живой человек, проживаю эту жизнь, меняюсь, экспериментирую, набираюсь нового опыта, познаю что-то другое» - высказалась Корсун.

Как можно заметить, Анна часто устраивает эпатажные и откровенные фотосессии, которыми активно делится с поклонниками на своей странице в Instagram. Ранее она выложила в сети кадры с новогодней съемки, не обошлось без латекса и стразов.

"Мадонну в молодости напоминает", "Сплошной эпатаж", "Красота какая", "Бомба", "Мадонна отдыхает", "Шикарная как всегда. Любим тебя, ты одна такая, единственная и неповторимая", "Красивая", - пишут в сети.

Напомним, MARUV с мужем удивила провокационной съемкой на мотоцикле: "У Саши везде одно выражение лица".

Как сообщала Politeka, MARUV в кожаной косынке заворожила шнуровкой в смелых местах: "Опасно в тебя влюбляться".

Также Politeka писала, что MARUV похвасталась эффектной обновкой, вспомнив советский фильм: "Я бы такие не взяла!".