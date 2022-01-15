Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, которая оскандалилась своим дуэтом с Филиппом Киркоровым и выступлениями в России, не перестает удивлять публику своими яркими выходками. звезда активно ведет свой Instagram, где делится с фанатами подробностями своей жизни. А недавно она в сторис ответила на каверзный вопрос от кого-то из поклонников.

"Что важнее – любовь или деньги?", - такой вопрос задали Анне. И она на него весьма оригинально ответила.

"Важно все. Почему-то нас учат, что всегда нужно между чем-то выбирать, не ведитесь на эту установку. Можно всегда, все и сразу", - заявила MARUV.

Отметим, что свой ответ артистка сопроводила откровенным фото в своем стиле. На снимке она предстала во всей красе – на ней узкое черное платье, которое подчеркнуло фигуру, и стильная темная шляпка с вуалью. Дополняют образ массивные серьги и яркий макияж с пронзающим взглядом.

Напомним, MARUV эмоционально ответила на критику ее обновленного имиджа: "Если вы не можете это принимать...".

Как сообщала Politeka, MARUV похвасталась эффектной обновкой, вспомнив советский фильм: "Я бы такие не взяла!".

Также Politeka писала, что MARUV раскрыла свою настоящую профессию и зачем опять будет поступать: "Магия цифр".