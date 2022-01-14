Відома українська актриса, Ольга Сумська, похвалилася чоловіком своєї старшої дочки, Тоні Паперної, і привітала його з важливим днем, розмістивши кілька фото.

Ольга Сумська вирішила привітати свого зятя, який живе в Росії, з днем народження, пише Politeka.net. Як відомо, у зірки дві дочки - Тоня й Анна. Старшій вже 31 рік і вона давно живе в Москві, де побудувала кар'єру й особисте життя.

Зокрема, Тоня Паперна живе з актором Володимиром Ягличем, від якого народила двох дітей.

14 січня артист відзначив 39-річчя, з чим його поспішила привітати теща - Ольга Сумська. Зірка розмістила у своїх сторіс кілька фото.

Примітно, що Тоня зробила пост, присвячений чоловікові

"З днем народження, зіниця мого ока 🤍", - написала зірка.

Пост швидко зібрав багато коментарів і лайків, тут також відзначилася Ольга Сумська.

"З ІМЕНИННИКОМ!Найщиріші вітання нашому Володі! Бути добру!❤ ️ 🎂 🎈 ",- написала вона.

"Уррра вітаємо Володимира Володимировича🥂 🥂 🥂 🥂", " з іменинником Вас! 💐Здоров'я, щастя і виконання всіх-всіх бажань! 🥳 🤗 ❤ ️ 🎉 ", "З Днем народження Володимира гармонійна пара, всіх благ і здоров'я️️", - прокоментували інші.

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