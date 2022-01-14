Американська співачка Мадонна опублікувала в соцмережі серію цікавих кадрів з вечірки з Каньє Вестом, колишнім чоловіком Кім Кардашьян, і його новою пасією.

Так, 63-річна Мадонна показала у себе в Instagram, як і з ким розважалася в ресторані в Лос-Анджелесі, передає Politeka.net.

Зокрема, на кадрах з'явилися 44-річний репер Каньє Вест і його нова дівчина - 31-річна актриса італійського походження Джулія Фокс, відома за фільмом «Неогранені коштовності».

"Пішла на вечерю з Джулією, щоб поговорити про мій фільм, і з'явилися ще кілька людей..................... 😎🎥🎬", - повідомила Мадонна.

Селебріті розкуто позували на камеру, і було видно, що вони добре разом проводять час.

"Знаковий вечір", - прокоментував один із підписників.

Схоже, в той же день екс-чоловік Кардашьян влип у скандал. У Мережі з'явилися кадри нічної бійки репера біля студії звукозапису в Лос-Анджелесі. Коли Вест вийшов на вулицю, його чекав шанувальник. Чоловік попросив автограф і почав фотографувати на телефон, що дуже не сподобалося Каньє. За словами свідків, він завдав два удари - по голові і шиї, зваливши фаната на землю.

Вест довго не заспокоювався і кидався навіть на свою двоюрідну сестру, що знаходилася в той момент поруч і намагалася напоумити брата.

Відзначається, що справою зайнялася поліція. Екс-чоловікові Кардашьян за спробу побиття, якщо справа дійде до суду, світить шість місяців позбавлення волі.

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