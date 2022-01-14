Американская певица Мадонна опубликовала в соцсети серию любопытных кадров с вечеринки с Канье Уэстом, бывшим мужем Ким Кардашьян, и его новой пассией.

Так, 63-летняя Мадонна показала у себя в Инстаграм, как и с кем развлекалась в ресторане в Лос-Анджелесе, передает Politeka.net.

В частности, на кадрах появились 44-летний рэпер Канье Уэст и его новая девушка - 31-летняя актриса итальянского происхождения Джулия Фокс, известная по фильму «Неограненные драгоценности».

"Пошла на ужин с Джулией, чтобы поговорить о моем фильме, и появились еще несколько человек………………… 😎🎥🎬", - сообщила Мадонна.

Селебрити раскованно позировали на камеру, и было видно, что они хорошо вместе проводят время.

"Знаковый вечер", - прокомментировал один из подписчиков.

Похоже, в тот же день экс-муж Кардашьян влип в скандал. В Сети появились кадры ночной потасовки рэпера возле студии звукозаписи в Лос-Анджелесе. Когда Уэст вышел на улицу, его поджидал поклонник. Мужчина попросил автограф и начал фотографировать на телефон, что очень не понравилось Канье. По словам свидетелей, он нанес два удара - по голове и шее, свалив фаната на землю.

Уэст долго не успокаивался и бросался даже на свою двоюродную сестру, находившуюся в тот момент рядом и пытавшуюся образумить брата.

Отмечается, что делом занялась полиция. Экс-мужу Кардашьян за попытку избиения, если дело дойдет до суда, светит шесть месяцев лишения свободы.

Напомним, что экс-муж Ким Кардашьян Канье Уэст устроил потасовку на улице, появилось видео: "Ударил по голове и шее"

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