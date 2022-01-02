Как пишет Politeka.net, Мадонна является популярной голливудской певицей и актрисой. Звезда активно ведет социальные сети, где делится с фолловерами самым интересным.
На новых кадрах Мадонна показала, как отмечала новый год с семьей. На кадрах певица веселилась и праздновала.
"Мута пережил 2021 год ……… ... Бог добр. Я бесконечно благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям, а также невероятной команде людей вокруг меня, которые заботятся обо мне и направляют меня. Никогда не забывай, что твоя семья - твой друг ……. Никогда не забывай, что без них ты ничто ……, Но больше всего …… ..и что более важно …… ,,,, Никогда не сомневайся в себе", - написала Мадонна.
Фолловеры посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:
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