Певица и актриса Мадонна, которой сейчас 63 года, показала, как провела время на Новый год с близкими, поделившись забавным видео.

Как пишет Politeka.net, Мадонна является популярной голливудской певицей и актрисой. Звезда активно ведет социальные сети, где делится с фолловерами самым интересным.

На новых кадрах Мадонна показала, как отмечала новый год с семьей. На кадрах певица веселилась и праздновала.

"Мута пережил 2021 год ……… ... Бог добр. Я бесконечно благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям, а также невероятной команде людей вокруг меня, которые заботятся обо мне и направляют меня. Никогда не забывай, что твоя семья - твой друг ……. Никогда не забывай, что без них ты ничто ……, Но больше всего …… ..и что более важно …… ,,,, Никогда не сомневайся в себе", - написала Мадонна.

Фолловеры посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:

"С Новым годом", "Ты когда-нибудь тусишь с людьми твоего возраста?", "Была бы она одна? Если бы не ее дети? 2022, Мута".

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