Відомий радіоведучий і екс-учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиной - Андрій Рибак зі своїм другом Олександром Еллертом зробив заяву.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проєктах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій Рибак вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної та потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим, де перемогу здобув його друг Олександр Еллерт.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Андрій Рибак часто спілкується з шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. На цей раз Рибак розповів, що готують новий формат шоу зі своїм другом Олександром Еллертом.

"Вже готуємо новий формат! Так що Підпишіться, щоб не пропустити!", — заявив Андрій Рибак.

Нагадаємо, що Андрій Рибак і Олександр Еллерт ведуть спільні шоу на каналі "Но это не точно" на Youtube.

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