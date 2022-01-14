Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей Рыбак решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным, где победу одержал его друг Александр Эллерт.
Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Андрей Рыбак часто общается с поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. На этот раз Рыбак рассказал, что готовят новый формат шоу со своим другом Александром Эллертом.
"Уже готовим новый формат! Так что подпишитесь, чтобы не пропустить!", — заявил Андрей Рыбак.
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Напомним, что Андрей Рыбак и Александр Эллерт ведут совместные шоу на канале "Но это не точно" на Youtube.
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