Известный радиоведущий и экс-участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной - Андрей Рыбак со своим другом Александром Эллертом примерили необычные для себя наряды.

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей Рыбак решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.

Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Андрей Рыбак позирует на камеру со своим другом Александром Эллертом. Стоит отметить, что они оба в необычных стильных нарядах.

"Приоделись "по-молодёжному"!



У кого лучше прикид? И куда звонит мужик на заднем фоне?!", — задался вопросами Андрей Рыбак.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Вашим стилистам, тоже хочет такой прикид", "Оба хороши", "Не, ну определенно балдёжные", "Прикольные", "Чудики вы позитивные. Оба прикольные", "В полицию моды звонит","Звонит в модную полицию, вас нужно срочно арестовать за превышение фэшна".

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