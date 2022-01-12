Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей Рыбак решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.
Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Андрей Рыбак позирует на камеру со своим другом Александром Эллертом. Стоит отметить, что они оба в необычных стильных нарядах.
"Приоделись "по-молодёжному"!
У кого лучше прикид? И куда звонит мужик на заднем фоне?!", — задался вопросами Андрей Рыбак.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Вашим стилистам, тоже хочет такой прикид", "Оба хороши", "Не, ну определенно балдёжные", "Прикольные", "Чудики вы позитивные. Оба прикольные", "В полицию моды звонит","Звонит в модную полицию, вас нужно срочно арестовать за превышение фэшна".
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» заговорил о беременности Могилевской: «Такое лучше…»
"Не имеют права на пенсию": в Минсоцполитики обратились к украинцам с важным предупреждением
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца: фото
Ранее сообщалось, экс-участник "Холостячки" Рыбак насмешил украинцев фото из Одессы: "Девушки только картонные..."
Также, "Другой человек": Эллерт с новыми зубами впечатлил преображением, как стал выглядеть победитель "Холостячки"
Politeka рассказывала, экс-участник "Холостячки" Рыбак, вернувшись из Дубая, показал долгожданную встречу: "Не виделись неделю"