Известный радиоведущий и экс-участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной - Андрей Рыбак вместе со своей девушкой Алиной показал, чем занимается в пустыне.

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей Рыбак решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.

Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал на своей странице в Инстаграм новое фото. На кадре Андрей Рыбак позирует посреди пустыни со своей избранницей Алиной. Стоит отметить, что это именно та девушка, на которую променял Рыбак Ксению Мишину.

"Если это не буря в пустыне, то что тогда?!", — пошутил Андрей Рыбак.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Шикарные", "Красивая пара!❤️ Пора девушку "заякорять", штампом, обязательствами", "Ох, какое фото! Алина - красавица, а Андрей здесь брутал нереальный", "Кадр из Голливудского фильма", "Алина чем-то похожа на ту актрису из фильма "365 дней".

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