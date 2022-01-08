Как пишет Politeka.net, у себя на странице в социальной сети Инстаграм Александр Эллерт решил поздравить украинцев с рождественскими праздниками и пожелал всем разбогатеть.

Также шоумен поделился черно-белым снимком, на котором широко улыбался, демонстрируя ровные белоснежные зубы.

После визита к стоматологу Александр Эллерт стал счастливым обладателем голливудской улыбки.

Фанаты решили похвалить победителя «Холостячки» за то, что наконец-таки решился сделать зубы. Об этом они пишут в комментариях.

"Голливуд",

«Совсем другой человек",

«Счастливая улыбка тебе к лицу, Саша»,

«Обалденное фото❗ Энергетика зашкаливает❗»,

«И тебя с Рождеством! Улыбайся почаще, ты прелесть», - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год: "Все, подъем…"

Напомним, что экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка.

А еще Politeka сообщала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".