Как пишет Politeka.net, у себя на странице в социальной сети Инстаграм Александр Эллерт решил поздравить украинцев с рождественскими праздниками и пожелал всем разбогатеть.
Также шоумен поделился черно-белым снимком, на котором широко улыбался, демонстрируя ровные белоснежные зубы.
После визита к стоматологу Александр Эллерт стал счастливым обладателем голливудской улыбки.
Фанаты решили похвалить победителя «Холостячки» за то, что наконец-таки решился сделать зубы. Об этом они пишут в комментариях.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Найдено тело 17-летнего сына знаменитой певицы, подробности трагедии: "Мой малыш, я люблю тебя..."
Горе пришло в семью победителя "Голосу країни" Лазановского: "Мой цветочек, спасибо за тепло и любовь..."
Никитюк показала дом, в котором выросла: "Хмельницкий лифт, помню с детства..."
"Тебя уже нет": ушел из жизни 35-летний доброволец, который боролся за Луганский аэропорт
"Голливуд",
«Совсем другой человек",
«Счастливая улыбка тебе к лицу, Саша»,
«Обалденное фото❗ Энергетика зашкаливает❗»,
«И тебя с Рождеством! Улыбайся почаще, ты прелесть», - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год: "Все, подъем…"
Напомним, что экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка.
А еще Politeka сообщала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".