Відома модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, 14 січня відсвяткувала свій день народження, пише Politeka.net.
Дружина пілота на честь важливого для себе дня опублікувала фото, на якому постала в ефектному образі. Дівчина позувала в чорній сукні, доповнивши образ красивими аксесуарами. Макіяж з акцентом на очі став відмінним доповненням.
"26✨ але в душі досі 18, нехай так буде завжди🙏 🏼", - підписала знімок відома модель.
За три години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.
Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"
Роки пішли на користь зірці танцполу Олені Шоптенко, як екс-дружина Дікусара виглядала раніше: "Навіть краще стала"
Пішов з життя народний артист України: "Кожна його поява була тріумфом"
"Можуть закритися школи": європейську країну, в якій багато українців, охопив масштабний бунт
Стихія насувається на Україну, погода різко зіпсується: в яких областях оголосили I рівень небезпеки
"З днем Народження🎁", " З Новим Роком ❤ ️нехай мрії збуваються🎁"," з Днем Народження, Дашенько❤️ всього-всього найкращого❤️", " 🥂з днем народження! Будьте щасливі завжди🌸","Боже, де мої 26, 43 і в душі 18,просила чоловіка повести на дискотеку😂,з ДНЕМ народження🥳 🌹 🌹 🌹", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Даша Хлистун навчалася у звичайній школі, росла в сім'ї з достатком трохи нижче середнього. У 18 років фото красуні в одній з соцмереж помітив модельний агент, з того дня дівчина змінила своє життя і стала моделлю.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка засвітила діамантові сережки 7-місячної дочки
Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Михайлюка вразила кадрами з фотосесії в стилі 90-х
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка звела з розуму образами в Леопарді і шкіряному міні