Дружина героя шоу "Холостяк-10", пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, розкрила, скільки їй років і на скільки вона себе почуває, поділившись ефектним фото.

Відома модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, 14 січня відсвяткувала свій день народження, пише Politeka.net.

Дружина пілота на честь важливого для себе дня опублікувала фото, на якому постала в ефектному образі. Дівчина позувала в чорній сукні, доповнивши образ красивими аксесуарами. Макіяж з акцентом на очі став відмінним доповненням.

"26✨ але в душі досі 18, нехай так буде завжди🙏 🏼", - підписала знімок відома модель.

За три години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"З днем Народження🎁", " З Новим Роком ❤ ️нехай мрії збуваються🎁"," з Днем Народження, Дашенько❤️ всього-всього найкращого❤️", " 🥂з днем народження! Будьте щасливі завжди🌸","Боже, де мої 26, 43 і в душі 18,просила чоловіка повести на дискотеку😂,з ДНЕМ народження🥳 🌹 🌹 🌹", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Даша Хлистун навчалася у звичайній школі, росла в сім'ї з достатком трохи нижче середнього. У 18 років фото красуні в одній з соцмереж помітив модельний агент, з того дня дівчина змінила своє життя і стала моделлю.

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