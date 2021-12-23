Как сообщает Politeka.net, Даша Хлистун после беременности вернулась в идеальную форму и вновь стала участвовать в модных показах и фотосессиях. Чтобы вернуться к работе, девушке пришлось сильно постараться. По фото видно, что красотка очень похудела.
На свежих фото и видео Даша Хлистун показала, как проходят съемки с ее участием. Она засветила два эффектных образа. На одном видео девушка позировала в леопардовом комбинезоне и кожаных высоких перчатках, дополнив лук очками.
Второй образ оказался не менее горячим. Модель позировала в миниатюрном кожаном платье и оригинальных колготках. Сверху Хлистун набросила куртку.
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Отметим, что Даша Хлистун является очень популярной и востребованной моделью, но широко известной в Украине ее сделал роман с «Холостяком» Максом Михайлюком.
Напомним, что Даша Хлистун рассказала, кто помогает ей быть красивой: «Когда-то я была на вашем месте…».
Как сообщала Politeka, Даша Хлистун в роскошном платье до пят подчеркнула похудевшую талию после родов: "Даша, ты космос".
Также Politeka писала, что Даша Хлистун сразила наповал видом в платье с разрезом до бедра: яркие кадры.