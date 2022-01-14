Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Надія Мейхер, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра", часто ділиться з шанувальниками яскравими фото на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала кадрами з нової фотосесії, в якій постала з рогами.
Як видно, Надя відображена в цікавій локації з тьмяним світлом. Перед камерою вона з'явилася в загадковому темному образі - на ній чорне плаття, яке підкреслило витончені плечі і бюст. Волосся красуні розпущене і розпатлане, а на обличчі легкий макіяж, завершують образ темні оленячі роги.
У підписі до фото Мейхер написала: "Щоб побувати у Всесвіті, досить заглянути вглиб себе...". Шанувальники оцінили нову фотосесію зірки, і почали її обговорювати: "Надія, за чим роги?", "Малефісента", "Ох, Надя... принадність ти!", "Валькірія", "Яка ж все-таки красива жінка!", "Хотів би я заглянути вглиб", "Красуня!", "Обожнюю! Яка ви класна у всіх проявах", "Богиня".
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