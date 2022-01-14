Як повідомляє Politeka.net, відома актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі здивувала зізнанням про свою зовнішність.
У мережі порівняли фото актриси з макіяжем і без.
"Зірку серіалу" Великий вік " обожнюють за живу міміку. Втім, одного разу @meryemuzerlimeryem зізналася - по невпевненості в собі зважилася на ботокс. Результат її не задовольнив, після чого вона вирішила не експериментувати. Щодо пластичних операцій переконує-хірургічного втручання не було«, - йдеться в повідомленні на сторінці» Зірковий шлях " в Instagram.
Знімки викликали неоднозначну реакцію, одні захоплюються зовнішністю Мер'єм Узерлі. тоді як інші впевнені, що втручання не пішло їй на користь.
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"Дуже красива», «вона красуня і без макіяжу", " Губищі перекачала. Раніше красива», "жах", - пишуть в коментарях.
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