Актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі Роксолани в серіалі "Величне століття", зважилася на експеримент із зовнішністю через невпевненість в собі.

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі здивувала зізнанням про свою зовнішність.

У мережі порівняли фото актриси з макіяжем і без.

"Зірку серіалу" Великий вік " обожнюють за живу міміку. Втім, одного разу @meryemuzerlimeryem зізналася - по невпевненості в собі зважилася на ботокс. Результат її не задовольнив, після чого вона вирішила не експериментувати. Щодо пластичних операцій переконує-хірургічного втручання не було«, - йдеться в повідомленні на сторінці» Зірковий шлях " в Instagram.

Знімки викликали неоднозначну реакцію, одні захоплюються зовнішністю Мер'єм Узерлі. тоді як інші впевнені, що втручання не пішло їй на користь.

"Дуже красива», «вона красуня і без макіяжу", " Губищі перекачала. Раніше красива», "жах", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття" позбавила дару мови образом в білому костюмі: "як добре схудла"

Як повідомляла Politeka, Бурак Озчівіт з "Величного століття" викликав здивування втіхами з дружиною:" дуже красива пара, тільки..."

Також Politeka писала, що Узерлі з "Величного століття" вразила святковими кадрами з дочками: "Дрібна точна копія Хюррем"