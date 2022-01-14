Как сообщает Politeka.net, известная актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли удивила признанием о своей внешности.
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«Звезду сериала «Великий век» обожают за живую мимику. Впрочем, однажды @meryemuzerlimeryem призналась — по неуверенности в себе решилась на ботокс. Результат ее не удовлетворил, после чего она решила не экспериментировать. Относительно пластических операций убеждает — хирургического вмешательства не было», - говорится в сообщении на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.
Снимки вызвали неоднозначную реакцию, одни восхищаются внешностью Мерьем Узерли. тогда как другие уверены, что вмешательство не пошло ей на пользу.
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«Очень красивая», «Она красавица и без макияжа», «Губищи перекачала. Раньше красивая», «Ужас», - пишут в комментариях.
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