Популярна молода модель Діва Кассель, яка є старшою донькою актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя, вразила жіночним виглядом.

Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель вже давно почала з'являтися на модних показах і зніматися в рекламі. Цього разу красуня засвітилася в рекламі Dolce&Gabbana, замінивши свою зіркову матір, яка довгий час співпрацювала з цим брендом.

На фото модель постала в легкій повітряній сукні. Образ доповнив яскравий макіяж, який зробив її більш жіночною. В руках дівчина тримала парфуми, які рекламувала.

"Новий рекламний ролик Dolce&Gabbana", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях юній красуні залишили масу приємних відгуків і компліментів.

"Абсолютно красива!", "Обличчя, здатне розтопити тисячі сердець", "Вітаємо Діву", "Зірочка", "Привіт Діва, ти красуня, від душі вітаю", "Коли ти посміхаєшся ти ще прекрасніше!",- пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Діва Кассель не єдина дочка красуні Беллуччі. У неї підростає ще одна донька, яка не поступається красою старшій.

Нагадаємо, що Діва Кассель вразила виглядом у сукні на одній плече: "Ніжна квіточка".

Ще Politeka писала, що Діва Кассель зачарувала образом у напівпрозорій сукні: "Серцевий Напад".

Також Politeka повідомляла, що Діва Кассель вмостилася на підлозі, здивувавши зухвалим виглядом: "Квіточка".