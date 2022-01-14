Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель вже давно почала з'являтися на модних показах і зніматися в рекламі. Цього разу красуня засвітилася в рекламі Dolce&Gabbana, замінивши свою зіркову матір, яка довгий час співпрацювала з цим брендом.
На фото модель постала в легкій повітряній сукні. Образ доповнив яскравий макіяж, який зробив її більш жіночною. В руках дівчина тримала парфуми, які рекламувала.
"Новий рекламний ролик Dolce&Gabbana", - коротко підписала фото зірка.
У коментарях юній красуні залишили масу приємних відгуків і компліментів.
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"Абсолютно красива!", "Обличчя, здатне розтопити тисячі сердець", "Вітаємо Діву", "Зірочка", "Привіт Діва, ти красуня, від душі вітаю", "Коли ти посміхаєшся ти ще прекрасніше!",- пишуть користувачі Мережі.
Додамо, що Діва Кассель не єдина дочка красуні Беллуччі. У неї підростає ще одна донька, яка не поступається красою старшій.
Нагадаємо, що Діва Кассель вразила виглядом у сукні на одній плече: "Ніжна квіточка".
Ще Politeka писала, що Діва Кассель зачарувала образом у напівпрозорій сукні: "Серцевий Напад".
Також Politeka повідомляла, що Діва Кассель вмостилася на підлозі, здивувавши зухвалим виглядом: "Квіточка".