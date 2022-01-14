Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель уже давно начала появляться на модных показах и сниматься в рекламе. В этот раз красотка засветилась в рекламе Dolce&Gabbana, заменив свою звездную мать, которая долгое время сотрудничала с этим брендом.
На фото модель предстала в легком воздушном платье. Образ дополнил яркий макияж, который сделал ее более женственной. В руках девушка держала духи, которые рекламировала.
«Новый рекламный ролик Dolce&Gabbana», - коротко подписала фото звезда.
В комментариях юной красотке оставили массу приятных отзывов и комплиментов.
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«Абсолютно красивая!», «Лицо, способное растопить тысячи сердец», «Поздравляем Деву», «Восходящая звездочка», «Привет Дева, ты красавица, от души поздравляю», «Когда ты улыбаешься ты еще прекрасней!», - пишут пользователи сети.
Добавим, что Дева Кассель не единственная дочь красотки Беллуччи. У нее подрастает еще одна дочка, которая не уступает красотой старшей.
Напомним, что Дева Кассель впечатлила видом в эффектном платье: «Нежный цветочек».
Еще Politeka писала, что Дева Кассель очаровала образом в оригинальном платье: «Сердечный приступ».
Также Politeka сообщала, что Дева Кассель умостилась на полу, удивив дерзким образом: «Цветочек».