Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель уже давно начала появляться на модных показах и сниматься в рекламе. В этот раз красотка засветилась в рекламе Dolce&Gabbana, заменив свою звездную мать, которая долгое время сотрудничала с этим брендом.

На фото модель предстала в легком воздушном платье. Образ дополнил яркий макияж, который сделал ее более женственной. В руках девушка держала духи, которые рекламировала.

«Новый рекламный ролик Dolce&Gabbana», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях юной красотке оставили массу приятных отзывов и комплиментов.

«Абсолютно красивая!», «Лицо, способное растопить тысячи сердец», «Поздравляем Деву», «Восходящая звездочка», «Привет Дева, ты красавица, от души поздравляю», «Когда ты улыбаешься ты еще прекрасней!», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Дева Кассель не единственная дочь красотки Беллуччи. У нее подрастает еще одна дочка, которая не уступает красотой старшей.

Напомним, что Дева Кассель впечатлила видом в эффектном платье: «Нежный цветочек».

Еще Politeka писала, что Дева Кассель очаровала образом в оригинальном платье: «Сердечный приступ».

Также Politeka сообщала, что Дева Кассель умостилась на полу, удивив дерзким образом: «Цветочек».