Відома молода модель Діва Кассель, яка є старшою донькою Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, вразила виглядом в напівпрозорій сукні.

Як передає Politeka.net, у фан-акаунті Instagram 17-річної моделі з'явилося ефектне фото, на якому вона постала у всій красі. Мініатюрне плаття, яке до того ж просвіщалося, підкреслило форми Діви. Виглядала вона чудово.

"З Різдвом", - коротко підписали фото автори аккаунта.

У коментарях юній зірці залишили масу приємних слів.

"Неймовірна дівчина", "Ви дійсно красиві, з Різдвом Христовим", "На найпрекрасніші речі в житті не дивляться очима, а відчувають серцем", "З Різдвом тебе. Але якщо з цими фотографіями відправити привітання з Різдвом, існує «висока ймовірність в результаті викликати серцевий напад», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Діва Кассель досить рано почала модельну кар'єру. Вже з 15-ти років вона почала зніматися в рекламі, а пізніше вперше з'явилася на подіумі.

У мережі часто порівнюють Діву з її матір'ю. Багато шанувальників вважають, що на неї чекає велике майбутнє. Вже зараз вона має контракти з найвідомішими брендами.

Нагадаємо, що Діва Кассель в міні-топі забула про образ скромниці:"вже зовсім смілива дівчинка".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель влаштувалася на підлозі, зачарувавши зухвалим виглядом: «Квіточка».

Також Politeka писала, що Діва Кассель підкорила видом в сукні на одне плече: "ніжна квіточка".