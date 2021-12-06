Популярна молода модель Діва Кассель, яка є старшою донькою Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, вразила зухвалим виглядом у гольфах

Як передає Politeka.net, 17-річна модель часто з'являється на модних показах і в рекламі іменитих брендів. Незважаючи на юний вік, красуня активно будує кар'єру, їй пророкують зоряне майбутнє.

На свіжому фото, яке з'явилося в Instagram у Діви, вона сиділа на підлозі в пікантній позі. Дівчина виставила вперед свої ніжки в гольфах і грайливо дивилася в кадр.

"Давай подаруємо цим шкарпеткам хвилинку!",- підписала фото юна зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Квіточка", "красива", "Ти мила, дуууже мила", "Симпатичні шкарпетки", "чудова", "ти неймовірна, дитинко", "мати і дочка дуже красиві, номер 1", "Хіба законно бути такою красивою?", "Подобається і мама, і дочка", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Діву Кассель часто порівнюють з її матір'ю, яка досі вважається однією з найкрасивіших жінок сучасності.

Нагадаємо, що Діва Кассель вразила зухвалим виглядом в напівпрозорій сукні: "Сяюча зірка".

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